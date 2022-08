Tananai senza parole per il regalo dalle fan. Il video è virale

Tananai, che strage di cuori! Bello, bravo e inarrestabile. Alberto Cotta Ramusino cavalca l'onda del successo e continua a dominare i vertici delle classifiche radiofoniche. Dopo il successo ottenuto, ironia della sorte, grazie all'ultimo posto di Sanremo è riuscito a crearsi una community di ammiratori che lo seguono con amore e dedizione. Tananai lo sa, e spesso coglie l'occasione per ringraziare tutti i fan tramite i suoi profili social, in cui è molto attivo. Proprio nelle ultime ore il cantante ha voluto fare una dedica speciale ad alcune sue fan... Perché?

Il regalo

Impegnato col tour estivo, Tananai sta toccando tutte le principali città italiane. Pare che, nella data del 20 agosto, il cantante dopo aver tenuto il concerto al Teatro Lucio Dalla di Partanna, si sia trattenuto per alcuni minuti in compagnia delle fan scatenate. E tra baci e abbracci, Tananai ha ricevuto un regalo speciale da parte di alcune fan. Le tre ragazze in questione hanno realizzato personalmente un modellino del cantante in miniatura.

Cosa ha scritto Tananai

L'artista ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il "mini Tananai" taggando le tre fortunate. E scrive: «Comunque ci tenevo a ringraziare» - ha aggiunto i nomi delle fan, e ha continuato: «Per questo regalo fantastico».

Ma non è finita qui.. Tananai nella storia successiva ha pubblicato anche il video della sua reazione al regalo: «Questa è stata la mia reazione lol». Video che mostra l'artista totalmente incantato dal regalo appena ricevuto. Occhi dolci e bocca da bimbo, Tananai rimasto senza parole abbraccia le ragazze ed esordice con «Amori».

Tananai rimasto pienamente sorpreso dal regalo ha voluto condividerlo su Instagram. Un gesto che ha fatto innamorare ancora di più tutti i follower.