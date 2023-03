Tananai, chi è Virginia Mingoli la ragazza del duetto a Roma: «A volte i sogni si avverano»

A volte i sogni si avverano. È quello che è successo Virginia Mingoli, vent'anni, artista di strada che ieri, 13 marzo si è ritrovata a duettare con Tananai a via del Corso sulle note della canzone "Tango". Forse per caso - o chissà, per destino - Virginia stava eseguendo il brano proprio quando il cantante è passato di lì: lei lo ha visto apparire tra la folla, fermarsi ad ascoltarla e applaudirla per poi unirsi a lei in un duetto improvvisato.

Il video del momento è diventato virale sui social: «Sembrava un sogno ad occhi aperti» ha raccontato Virginia, che ancora oggi non riesce a credere a ciò che è successo.

Roma, Tananai duetta a sorpresa con un'artista di strada - Video

Virginia Mingoli, chi è la ragazza che ha duettato con Tananai

Virginia Mingoli, 20 anni, vive a Sacrofano, periferia nord della capitale con la mamma, il papà (appassionato di batteria) e il fratello, anche lui musicista, batterista nel gruppo rock Fast Animals ans Slow Kids. Insomma la musica, la respira sin da bambina e la sua passione è il canto. Ora studia lingue all'università la Sapienza di Roma, ma il suo sogno più grande resta la musica: "Le lingue sono il mio Piano B" spiega.

Per questo da novembre 2022 ha iniziato a cantare in strada: «Appena posso prendo il treno, vengo qui a via del Corso e canto per far conoscere la mia musica e condividere queste emozioni con i passanti, è un'esperienza che mi sta dando tanto».

L'incontro con Tananai? Un segno del destino

E mentre il telefono non smette di squillare, tra interviste e complimenti di amici e conoscenti, Virginia sta ancora realizzando cosa è successo. «Mi piace pensare che sia un segno del destino, che sto andando nella direzione giusta, la conferma che questa è la mia strada. È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita e mi sono sentita ripagata di tanti sacrifici. A volte è vero che i sogni si avverano»

