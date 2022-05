Amici, Tancredi all'esordio sul palco: «Grazie per l'amore, vi voglio bene»

“Grazie per tutto l’amore. Siete veramente tanti. Vi voglio bene”. Così ringrazia i suoi fan l’ex semifinalista di amici 2020 Tancredi Cantù Rajnoldi, in arte Tancredi, che dopo due anni di attesa da pandemia ha avuto l’occasione di esibirsi dal vivo in due date ‘magiche’ - definite così dai fan sui social - a Milano e nella Capitale.

Le prime volte in cui può toccare un palco in una esibizione live è tanta e alcuni ex compagni - della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi - erano presenti alla data di Roma, mascherandosi tra le urla delle fan, per sostenere l’amato collega e amico.

Nomi come Giulia Stabile - la ballerina vincitrice del 2020 - e Deddy, altro concorrente dello stesso anno. I due sono stati ripresi in una live Instagram dello stesso Rudy Zerbi, l’attuale professore del programma, presente al concerto per sostenere l’ex allievo. È stata una vera emozione per i fan, che oltre a toccare con mano il talento dell’artista, hanno avuto l’occasione di rivedere la vecchia squadra riunita, definendo sui social l’edizione di amici 2020 la più vera: “non c’è mai stata rivalità né competizione tra i concorrenti, si sono sempre sostenuti a vicenda dimostrandosi solo tanto rispetto e affetto”.

Il cantautore milanese, considerato il vincitore morale dell’edizione, ha concluso il live cantando l’inedito ‘Las Vegas’, uno dei tormentoni più amati e ascoltati della scorsa estate.