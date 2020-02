Taylor Swift diventa uomo: la trasformazione nel nuovo video su YouTube

Taylor Swift diventa un uomo per recitare nel video della canzone, appunto, "The Man". Il nuovo singolo è già partito verso le stelle della classifica e dei trend musicali del giorno, dopo poche ore dalla pubblicazione. La cantante ha fatto tutto in questo nuovo pezzo: lo ha scritto, ha diretto il video e poi ha anche recitato. Due volte. Nella parte di sé stessa e in quella del personaggio della storia. Al termine della clip viene svelato in un timelapse fotografico il cambiamento dell'artista, grazie all'incredibile lavoro dei make-up artist









Barba finta, capelli castano scuri, Taylor nel video si trasforma in Tyler, un ragazzo potente dai modi particolarmente sgarbati. Tanti i riferimenti alla vita artistica della stella americana, qualcuno anche un po' polemico. Fatto sta che su YouTube il videoclip vola e i commenti di approvazione salgono secondo dopo secondo. Ultimo aggiornamento: 20:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA