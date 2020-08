Taylor Swift dona 30mila dollari a una ragazza per pagarsi gli studi: «Ha realizzato il mio sogno»

Taylor Swift ha aiutato una giovane portoghese a realizzare il suo sogno di studiare in Gran Bretagna donandole 30mila dollari. Vitoria Mario, trasferitasi quattro anni fa nel Regno Unito dal Portogallo, potrà frequentare un corso di matematica presso l'Università di Warwick grazie alla generosa donazione della cantautrice americana. «Mi preoccupavo troppo dei soldi, di cosa avrei dovuto fare con quelli a disposizione e di trovarmi un lavoro per mantenermi durante gli studi - ha dichiarato la ragazza - Taylor ha realizzato il mio sogno».

LEGGI ANCHE ​Taylor Swift: «Ho sofferto di disturbi alimentari, mi riducevo alla fame»

LEGGI ANCHE Taylor Swift diventa "uomo": la trasformazione nel nuovo video su YouTube

Vitoria aveva lanciato una raccolta fondi online per finanziare i suoi studi, dal momento che in Gran Bretagna non ha diritto a prestiti o incentivi da parte dello Stato. «Sebbene la mia storia non sia unica, il mio sogno di diventare una matematica non è solo un'opportunità di per me e la mia famiglia, ma può ispirare persone che si trovano nella mia stessa condizione», ha scritto la ragazza sul sito di crowdfunding.

Taylor Swift ha così deciso di donare 30mila dollari, come confermato da questo messaggio riportato dalla Bbc: «Vitoria, mi sono imbattuta online nella tua raccolta fondi e la tua determinazione nel realizzare i tuoi sogni mi ha così ispirata che ho deciso di aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo». La giovane aveva bisogno di circa 52mila dollari, per pagare gli studi, l'alloggio e comprare un laptop. «Buona fortuna per tutto ciò che farai! Con affetto, Taylor», ha scritto la cantante.

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA