Terremoto a Napoli, Gigi d'Alessio: «Ho paura di quello che la città sta vivendo»

«Come uomo adesso ho paura del terremoto che c'è a Napoli perché sono fenomeni che non riusciamo a controllare». Lo ha spiegato Gigi D'Alessio nel corso della presentazione del suo nuovo album “Fra”, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto di cosa avesse paura come uomo e come artista. Il cantante e autore ha espresso preoccupazione per i fenomeni sismici che si susseguono nel napoletano.

«Come uomo ho paura di quello che sta vivendo Napoli - ha aggiunto -. Mentre artisticamente forse oggi la paura è quella di venire frainteso, come è successo alla povera Alessandra Amoroso che per una foto negata è stata messa in croce. Noi artisti siamo continuamente ripresi e siamo a rischio di questo, quindi ho paura di non essere capito come persona».

Infine la preoccupazione «è per il futuro dei nostri figli. Non sono per niente contento che siano coi social dalla mattina alla sera e quella col telefonino è diventata una dipendenza, lo viviamo in tutte le case», ha concluso.