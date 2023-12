Tesori nascosti, concerto il primo gennaio nella basilica di San Domenico Maggiore

Si terrà lunedì primo gennaio, alle 18, nella basilica di San Domenico Maggiore di Napoli, il secondo appuntamento della rassegna Tesori nascosti della scuola musicale napoletana: Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone. In programma musiche di Scarlatti, Ximènez, De Nebra, e la Cantata natalizia di Carmine Giordano Quem vidistis pastores? per soli, coro, orchestra, diretta da Alessandro De Simone ed eseguito dall’Orchestra La Nuova Polifonia, dal coro Enseble Vocale di Napoli diretto da Antonio Spagnolo, e dai solisti Chiara Polese, Gabriella Colecchia, Stefano Sorrentino, Filippo Morace, Sergio Orabona e Francesco Scelzo.

L’iniziativa - promossa e finanziata dal Comune di Napoli in coerenza con il progetto di “Napoli Città della Musica” nell’ambito della programmazione di “Suoni e Luci di Napoli - Capodanno a Napoli 2023-2024” e curata da La Nuova Polifonia, storica associazione musicale fondata da Elsa Evangelista - celebra la magnificenza del patrimonio artistico del capoluogo partenopeo.

«Con questo progetto, realizzato nell’ambito di Napoli Città della Musica per il Capodanno 2023-24, il sindaco e la città tutta omaggiano il maestro Roberto De Simone e celebrano la grande musica napoletana del passato che guarda con fiducia al futuro e alle nuove generazioni, la musica che rigenera le persone e i luoghi – a partire dalla basilica di San Domenico Maggiore, che non a caso è stata scelta per ospitare l’evento» afferma Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo.

Il direttore artistico del progetto Tesori nascosti della scuola musicale napoletana, Elsa Evangelista, dichiara: «Con orgoglio presento questa sera il secondo appuntamento della rassegna: Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone, promosso e finanziato dal Comune di Napoli.

Con l’esecuzione della Cantata natalizia Quem vidistis pastores? di Carmine Giordano, si ripercorre la storia della produzione napoletana, un momento musicale natalizio al quale Napoli, segnatamente nella splendida cornice di San Domenico Maggiore, non ha mai rinunciato sin dal 1737, anno in cui il compositore sannita lo compose mentre era Maestro della Reale Cappella. Un evento importante non solo per la promozione delle tradizioni locali, ma anche e soprattutto per la storia della musica e della cultura Europea. Ad arricchire il programma, le musiche di Scarlatti, Ximénez, De Nebra e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori».

E il direttore dell’esecuzione, il maestro Alessandro De Simone, commenta: «Le musiche che compongono il programma di questa sera si inseriscono nel solco di una lunga tradizione legata alle celebrazioni del Natale a Napoli, che affondano le proprie radici in antichi riti agro-pastorali connessi all’approssimarsi del solstizio d’inverno e al completamento del ciclo annuale. In effetti fin da epoche remote la fine dell’anno era vissuta con profonda angoscia, in quanto le giornate, accorciandosi, facevano temere un allontanamento della terra dal sole; angoscia esorcizzata attraverso l’attivazione di culti solari come il Natalis Solis Invicti di origine orientale, durante il quale la notte tra il 24 e il 25 dicembre veniva annunciata la nascita del sole da una Vergine quale simbolo del trionfo della luce sulle tenebre».