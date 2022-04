“The First Embrace”, il nuovo singolo di Giovanni Allevi per la Giornata della Terra

“The First Embrace”, il primo abbraccio, è il nuovo singolo per pianoforte solo del compositore e pianista di fama mondiale Giovanni Allevi, che celebra e reclama l’amore e il rispetto per il nostro pianeta. Il maestro Allevi, European ambassador di Earth day, l’organizzazione internazionale presso le Nazioni Unite che difende i diritti della Terra, ha voluto celebrare questa data storica del 22 aprile ‘22, la Giornata mondiale della madre Terra, dedicandole una ballade delicata e romantica. “The First Embrace” di Giovanni Allevi è disponibile in tutto il mondo per il download e streaming su tutte le piattaforme digitali a partire da oggi, venerdì 22 aprile 2022.

«Credo che non esista gesto più sublime del primo abbraccio: quello tra la madre e il suo neonato, quello tra due amanti, quello tra la Terra e i suoi abitanti. Il tempo si ferma, ogni preoccupazione finisce momentaneamente sullo sfondo, l’amore avvolge ogni cosa con la sua calda presenza. Le note di questo brano raccontano il primo abbraccio, grazie alla sua melodia dolcissima, lenta e struggente: eppure l’apparente semplicità nasconde una ricerca spasmodica del metafisico, la fotografia impalpabile di uno stato d’animo, accolto da una melodia che si esprime attraverso la sofficità del suono che solo il mio amato pianoforte Bosendorfer riesce ad esprimere. Adoro questo brano perché spero possa portare sollievo all’umanità dispersa e gettata nell’esistenza di questo momento storico tanto difficile, per allontanarsi anche solo per pochi minuti in una personale culla dell’anima». racconta Giovanni Allevi.

In occasione dell’ormai tradizionale concerto per la Terra di Earth day Italia, che quest'anno sarà ospitato dalla Nuvola di Fuksas a Roma, per le celebrazioni della Giornata mondiale della Terra delle Nazioni Unite, affidato proprio alla direzione artistica del maestro Giovanni Allevi, lo stesso compositore eseguirà in prima assoluta il nuovo brano inedito “The First Embrace”, all’interno della maratona televisiva “OnePeopleOnePlanet” dedicata alla Madre Terra, che accoglie ogni essere umano sin dalla sua nascita e a cui dobbiamo amore e rispetto. Il maestro Allevi toccherà il cuore di migliaia di giovani con la sua musica emozionante e le sue riflessioni filosofiche, e chiamerà altri artisti da diverse parti del mondo ad offrire la propria testimonianza in difesa dei loro territori minacciati dal cambiamento climatico.

Si affiancheranno durante l’evento anche momenti di riflessione tra il compositore filosofo e rappresentanti della ricerca scientifica e attori del cambiamento sostenibile. L’evento clou della maratona One People One Planet sarà trasmesso in diretta su RaiPlay e in streaming sugli schermi di Notorious cinemas. Una data live d’eccezione all’interno del nuovo tour europeo Estasi del maestro Allevi, partito con il doppio sold out di Roma e Milano e che continuerà con numerosi appuntamenti. Il prossimo 4 maggio Allevi sarà al Teatro Augusteo di Napoli.