«I Thegiornalisti cercano un cantante»: lo scherzo de Le Iene a Francesco Tricarico

Da quandoha lasciato ila band non ha un frontman.hanno fatto credere a, in uno scherzo andato in onda ieri sera, che sarebbe potuto essere il prescelto per sostituire il cantante. Complici dello scherzo non solo i discografici dell'artista famoso per "Io sono Francesco", ma anche alcuni presunti cronisti a caccia di uno scoop che hanno costretto Tricarico a rinchiudersi in un bagno negli studi di Mediaset.Nel video si vede come Tricarico viene preso alla sprovvista. Dopo trent'anni di carriera non riesce a credere di dover ricominciare in un gruppo che negli ultimi anni ha spopolato nel panorama musicale italiano. Durante lo scherzo non mancano frecciatine a Tommaso Paradiso e ai Thegiornalisti: «Gli hanno dato 800mila euro per scrivere questa roba». Nonostante i dubbi e l'imbarazzo seguito alla notizia di dover cambiare look, prova un po' di canzoni e accetta la sfida. Il giorno dopo viene convocato dal suo manager in un locale di Milano. Quando gli chiede se si sente all’altezza di questo linguaggio, Tricarico dichiara: «Io non sono Paradiso, io non lo sopporto, non lo posso vedere,,, È un bel cippone, un pappone della parola... Tommaso Paradiso è una barzelletta».Al contempo si dice pronto a incontrare gli altri due membri della band per pensare al futuro, ma per ora il suo ingaggio deve rimanere segreto. Per sfuggire alle domande dei giornalisti accorsi a Mediaset scappa e si rinchiude nel bagno per tanto tempo. Non prima di aver negato le voci sul nuovo ruolo. «Che ca**o c’entro io?». Usciti dall'impasse, gli fanno credere di incontrare i veri Thegiornalisti camuffando due persone comuni. Saranno proprio loro a dirgli che non sarà più Francesco Tricarico ma Francesco Indie e il cantante è entusiasta: «Si, ma aspetterei un attimo a fare questa cosa». Ed è lì che viene svelato lo scherzo. «Bastardi, io vi odio a tutti», la reazione.