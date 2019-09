I Thegiornalisti si sciolgono, Paradiso diventa solista: «Mi ha fatto male»

scioglimento

lascia i. A dare l'annuncio è lo stesso frontman, che nelle stories del suo profilo Instagram, ha annunciato che tra qualche giorno uscirà una nuova canzone, ma non «come Thegiornalisti ma come Tommaso Paradiso», come tutto quello che canterà d'ora in poi. Non dà altre spiegazioni sul motivo dello, ma si limita semplicemente a dire ai fan che «è inutile che ve lo stia a spiegare». E continua: «Credo che non sia nobile spiegarvi il come e il perchè di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora vi basti sapere che sono stato male».Sembra però che tra Paradiso e gli altri 2 membri del gruppo, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, non corresse più buon sangue da tempo. Così lascia intendere il leader quando scrive che «Per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia. Altrimenti un sogno può diventare un incubo. Non sono in grado di vivere in un clima di tensione, nè a casa, nè a lavoro, nè in macchina, nè in qualsiasi altra parte del pianeta». E i dissapori tra i 3 musicisti dovevano essere così forti che, da un altro passaggio della dichiarazione, emerge come la scelta fosse già stata presa prima del concerto al Circo Massimo della scorsa settimana. Evento che Paradiso aveva definito come «la notte più bella della mia vita» e che ha deciso di portare avanti, mantenendo il silenzio sull'imminente rottura, perchè «volevo fosse una grande festa e non un funerale». Conclude dicendo: «I Thegiornalisti per quanto mi riguarda non esistono più. Le cose accadono ragazzi, è insito nella natura mutevole dello spazio e del tempo. Sempre vostro, io»