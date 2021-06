TheRivati, la band in versione unplugged pubblica l'Ep «Napoli Folk Blues Vol.1»

«Napoli folk blues vol.1» è un progetto quasi interamente unplugged dei due fondatori del gruppo TheRivati Paolo e Marco, cantante e chitarrista della band funk blues partenopea. Da sempre amanti delle sonorità folk per la prima volta pubblicano brani dal sound minimale, ma da un intenso pathos, utilizzando esclusivamente la lingua napoletana e affrontando tematiche proprie del genere. L'idea di base è stata la voglia di creare qualcosa di originale ma allo stesso tempo classico.

«Napoli folk blues vol.1» verrà pubblicato il 18 Giugno ed è il primo di due Ep che andranno a formare un album in uscita nel 2021.

«L’idea di lavorare ad un disco acustico è sempre stata nella nostra mente, ma è uscita fuori in questo periodo quasi per necessità, durante la pandemia da covid19. Con un forte istinto di sopravvivenza ci siamo adattati e rimodellati per continuare a fare musica sia in studio che dal vivo» dichiara il duo.



Track list:

Pigliate stu blues

Sorellì

Tengo nu prublema

Hai ragione tu

Blues Vecchio

Paolo Maccaro: voce, armonica e testi; Marco Cassese: chitarre

Alfonso La Verghetta: hammond in traccia 4; Gianluca Falasca: archi in traccia 2

Registrato, missato e masterizzato presso Italy sound lab studio di San Paolo Bel Sito (NA) da Alfonso La Verghetta, assistente Giuseppe La Verghetta

Fotografia: Carmine Guerriero, progetto grafico: Filmedbyired

Prodotto da: Italy sound lab

Edizioni musicali: Italy sound lab

Etichetta discografica: Fumo/Believe Italia