Martedì 21 Maggio 2019, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un inno all’amore che supera barriere e differenze. Sonorità mediterranee e latine, il rap partenopeo e il ritmo irresistibile del reggaeton. Si svolgerà giovedì 23 maggio alle ore 10 presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania la conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo de “Gli Armonika” “Ti Porto Se Vuoi”. Oltre 10mila visite in meno di una settimana dalla pubblicazione su YouTube sono il biglietto da visita del giovane duo napoletano composto da Antonio Ucciero ed Erika Calì, che per questo loro primo singolo hanno ricevuto anche il patrocino del Co.Re Com. Campania.Il singolo, composto e arrangiato da Gianfranco Voiglio, è in vendita dal 7 Maggio su tutti i digital store con etichetta Advice Music – Milano prodotto da Mad Man Factory. Due artisti, Antonio e Erika, che hanno avuto la fortuna di incontrarsi tra le “note” della vita e fondersi in un’unica anima: “Gli Armonika”. Un mix eclettico fatto di soul, pop, rap e dance, il duo ha all’attivo anni di show in tanti locali della Campania con una proposta musicale che parte dagli anni 70/80/90 fino ai giorni nostri.Poi la necessità, per Antonio e Erika di scrivere, arrangiare, mescolare note, creare un prodotto che parlasse di sé, che fosse a suo modo autobiografico ma anche intimo e personale. Proprio come il loro logo, una lettera emme stilizzata che riporta al nome della loro bambina: Melody. "Ti Porto Se Vuoi", racconta sullo spartito e nel video, ideato da Peppe De Muro per la regia di Mauro Di Rosa, la storia d’amore tra una ragazza napoletana e un ragazzo di colore. Un amore che gioca a rincorrersi, che spinge a cercarsi e conoscersi. “Io ti seguirei pure in capo al mondo, per recuperare tutto il tempo perso… qui si tratta di noi!” Ma anche un testo che parla di integrazione culturale, contro il razzismo e la discriminazione con Napoli “ombelico del mondo”, città di accoglienza e cosmopolita.Un singolo che dimostra a tutti che il più potente antidoto contro l'odio e il rifiuto dell'altro è solo l’amore! «Un testo e una musica che ci hanno subito colpito - spiegano Gli Armonika- non solo per il significato ma soprattutto per il forte messaggio che lancia. Mancava però la parte rap, quel qualcosa che ci contraddistingue da sempre e abbiamo deciso di aggiungerla alla fine della canzone».