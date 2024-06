Tim Summer Hits 2024, top e flop seconda serata: Mahmood protagonista, Fiorella Mannoia e Michele Bravi spoilerano il feat, la gaffe di Ghali

Secondo appuntamento con i Tim Summer Hits 2024 a Roma in Piazza del Popolo ieri. Mentre Carlo Conti e Andrea Delogu sono a caccia del tormentone dell'estate, milioni di persone riempono le strade della capitale per ascoltare i propri big. Tantissimi i cantanti saliti sul palco. Da Fiorella Mannoia a Annalisa e Tananai (che replicano), ma ieri c'è stato (finalmente) anche Mahmood. Stasera ci sarà la terza serata, ma nel frattempo vediamo i top e flop del concerto di ieri.

Mahmood arriva a Piazza del Popolo e i social esplodono. Felpa rossa annodata attorno al collo, canotta bianca e pantaloncino denim per le prove. Gonna di jeans asimmetrica, canotta e camicia aperta sui toni del blu per la sera. Già dal pomeriggio su X la bacheca si riempe di video del cantante.

carlo che ne dici di farci un pensierino per la co conduzione del festival?#mahmood #timsummerhits pic.twitter.com/oLtdWkJguy

— ludo was at the olimpic (@euqskin) June 12, 2024