Tina Turner morta, il rapporto con l'Italia: il varietà con Pippo Baudo, Sanremo, i duetti con Elisa e Ramazzotti

In oltre mezzo secolo di carriera, la strada di Tina Turner si è spesso incrociata con l'Italia. La prima grande apparizione nel nostro Paese risale al 1979 quando la cantante, all'epoca 40enne, partecipa come ospite fissa a "Luna Park", varietà di Rete 1 (l'odierna Rai Uno), al fianco di Pippo Baudo. Nello stesso anno è ospite del Festival di Sanremo, all'epoca condotto da Mike Bongiorno. La leggenda americana è ospite della kermesse musicale italiana anche nel 1996 e nel 2000, incrociando nuovamente Pippo Baudo.

Tina Turner e l'Italia

Il pubblico italiano, che ha amato Tina Turner fin dagli esordi, ha avuto la possibilità di ammirarla dal vivo in numerosi concerti lungo i 50 anni di carriera della cantante.

Nel 1997 canta con Eros Ramazzotti in una nuova edizione del brano "Cose della vita" intitolata "Can't stop thinking of you (Non posso smettere di pensarti)". Nel 2006 duetta con Elisa nella canzone "Teach Me Again", singolo inserito nel film corale "All the Invisible Children", che denunciava la situazione dei bambini lavoratori in varie parti del mondo.

I proventi del brano furono destinati al sostegno di progetti dell'Unicef per combattere la malnutrizione infantile in Africa.