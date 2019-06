Torna Tiziano Ferro con il nuovo singolo “Buona (Cattiva) Sorte”

Sabato 1 Giugno 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2019 09:06

"Buona (Cattiva) Sorte" è il primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, "Accetto Miracolìi", atteso il 22 novembre. Il brano, primo inedito didal 2016, è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali. «Buona (Cattiva) Sorte - racconta Ferro - già al primo ascolto si è mostrata come la canzone di apertura di questo percorso. È una canzone di rottura, dinamica, che parla d'amore con sfumature di cinismo e umorismo nero».«È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l'inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell'esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove». "In Buona (Cattiva) Sorte" la voce e la melodia di Ferro si fondono con gli interventi vocali del rapper, dj e produttore discografico statunitense Timbaland che lo ha realizzato. «A livello musicale mi ci riconosco - continua Ferro. Il marchio di Timbaland si sente, questa è stata la prima traccia realizzata insieme e lui ha esordito dicendo che non avrebbe voluto riscrivere niente delle mie canzoni, ma semplicemente rivestirle. Ed è stato magnifico lasciarlo lavorare su una mia canzone e vederla diventare un'altra cosa. L'idea che questo sia il mio biglietto da visita per ricominciare il mio percorso con un nuovo disco è molto eccitante, soddisfa allo stesso tempo la mia voglia di cambiare, ma anche il mio bisogno di rimanere somigliante a me stesso».