Tiziano Ferro attacca Fedez: «Scherzare sulla sessualità atto di bullismo molto forte»

«Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me»: lo ha detto Tiziano Ferro, parlando non troppo velatamente di Fedez, durante la conferenza di presentazione del suo nuovo album «Accetto miracoli». Nel suo album, Tiziano Ferro fa riferimento alle offese ricevute, e oggi a Milano ha spiegato che «il bullismo non è finito a 13 anni» e che viene anche da chi scrive canzoni.

A chi gli ha chiesto se si riferisse a Fedez ha risposto «uno dei dai...». Ferro ha poi sottolineato che «serve una legge contro l'odio, perché le parole sono importanti. Bisogna imparare a dire le cose, esistono forme e tempi». Per l'artista di Latina «anche questo è bullismo, non ci si deve scherzare».

Non è la prima volta che i due cantanti si punzecchiano. Accadde quando Fedez in coppia col socio JAx cantava in “Comunisti col Rolex”: «Tiziano Ferro si è comprato l’attico di fianco a Fedez / con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese», riferendosi coi passati problemi col fisco del collega. Accuse a cui Ferro rispose sempre in conferenza stampa: «Qualcuno mi ha raccontato di una citazione. Mi sono arrivate queste informazioni e le ho prese con un “ok, va bene, ognuno fa il suo mestiere”… e il mio è il cantante». E ora come la prenderà Fedez?



