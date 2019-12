Tiziano Ferro inarrestabile: «Accetto Miracoli» disco di Platino, il tour supera i 300mila biglietti venduti

Tiziano Ferro inarrestabile: Accetto Miracoli è disco di Platino. Il tour supera i 300.000 biglietti venduti. In attesa di vederlo sul palco di Sanremo, Accetto Miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro risalito questa settimana al primo posto delle classifiche di vendita ufficiali, è ora certificato Platino.

Accetto Miracoli, l'album di Tiziano Ferro uscito il 22 novembre scorso, quattro settimane fa aveva debuttato direttamente al #1 nella Top100 Album dei dischi più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK ITALIA. Ora, dopo due settimane in seconda posizione, ha riconquistato la prima posizione nella classifica diffusa venerdì scorso da FIMI. Contemporaneamente il nuovo singolo In mezzo a questo inverno è risultato il brano italiano più programmato dalle radio. Il successo dell’album Accetto Miracoli va di pari passo con quello del tour TZN2020, che ha già superato i 300.000 biglietti venduti a sei mesi dal debutto.



Ultimo aggiornamento: 18:18

Dopo la partenza prevista il 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, TZN2020 arriverà alloper ben tre date il 5, 6 e 8 giugno e si concluderà allocon un doppio concerto il 15 e il 16 luglio.Le altre tappe previste sono allo Stadio Olimpico di Torino (l’11 giugno), allo Stadio Euganeo di Padova (il 14), allo Stadio Franchi di Firenze (il 17), allo Stadio del Conero in Ancona (il 20), allo(il 24), allo Stadio San Filippo di Messina (il 27), allo Stadio San Nicola di Bari (il 3 luglio), allo Stadio Braglia di Modena (il 7) e a Cagliari Fiera (l’11).Il tour si trasferirà poi inin autunno con date indoor a Bruxelles, Zurigo, Francoforte, Londra, Lussemburgo, Parigi, Monaco, Losanna, Barcellona e Madrid.