Tiziano Ferro, il video commovente con la figlioletta Margherita: lui prova a parlare, lei lo interrompe sempre

«La mia piccola star!», scrive Tiziano Ferro a corredo di un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore e che ha riscosso tanto successo e commozione.

Il cantautore stava provando a registrare un'intervista per promuovere il suo nuovo disco ma non è riuscito a dire nulla perché la figlia Margherita in sottofondo continuava ad interromperlo facendo sorridere il papà.

«Io ci provo a registrare le video interviste, ma lei deve dire la sua!», ha esordito così il cantautore di Latina mostrando un momento della sua quotidianità insieme alla figlia Margherita e al figlio Andreas. Tiziano ha condiviso il video con diversi spezzoni in cui tenta invano di registrare una video intervista, ma sin dal primo momento il cantante non riesce, infatti, cerca di riscaldare le corde vocali e la piccola gli fa il verso in sottofondo.

Il cantante non riesce a trattenersi e scoppia a ridere ogni volta che la piccola Margherita si prende gioco del suo papà. Divertente ed emozionante, il video ha riscosso tanti commenti tra i follower di Ferro e non mancano quelli dei colleghi: «Mi sento male», ha scritto la cantante Emma Marrone. «Mi esplode il cuore», aggiunge Madame. «Ti vuole doppiare lei stavolta», scherza Laura Pausini. E tra i commenti spunta quello di Aurora Ramazzotti: «La dolcezza», scrive la futura mamma.