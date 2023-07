Tutti gli album in studio di Tom Waits incisi per la Island records sono stati rimasterizzati per la prima volta dai nastri originali e ripubblicati in vinile, cd e digitale. Le ristampe sono state personalmente supervisionate dal cantautore e sua moglie Kathleen Brennan. I dischi pubblicati tra il 1983 e il 1993 saranno ristampati in vinile e cd il prossimo autunno da Island/Universal Music, mentre sono già disponibili in digitale. «Swordfishtrombones» (1983), svolta creativa rivoluzionaria di Waits, il suo superbo sequel «Rain dogs» (1985) e il musical teatrale che completa la trilogia, «Franks wild years» (1987), daranno il via alla serie l'1 settembre, esattamente 40 anni dopo la pubblicazione di «Swordfishtrombones», album che inaugurò una nuova era musicale per Waits e la moglie Kathleen Brennan, diventata partner anche per la scrittura e la produzione. L'epico ciclo di canzoni contenute in «Bone machine» (1992) e la favola musicale «The black rider» (1993) a cui collaborarono Robert Wilson e William S. Burroughs, seguiranno il 6 ottobre. Settembre, incredibilmente, segna sia il quarantesimo anniversario di «Swordfishtrombones» che il trentesimo anniversario di «The black rider». Già da oggi, anticipando le ristampe in vinile e cd, tutti gli album saranno disponibili per lo streaming con l'audio rimasterizzato. Le ristampe in lp saranno disponibili in versione standard con vinile nero 180g e con vinile colorato, una variante in edizione limitata. Tutti gli album sono stati masterizzati da Chris Bellman al Bernie Grundman Mastering sotto la guida del sound engineer di Waits, Karl Derfler. Le nuove edizioni in vinile avranno label inedite appositamente realizzate con foto di Waits di quegli anni oltre ad artwork e packaging accuratamente ricreati per replicare gli lp originali.

Queste sono opere che testimoniano la capacità di un artista di affrontare con successo un nuovo processo creativo. Waits passò dalle atmosfere bluesy e boozy dei sette album degli anni ’70 a sculture sonore caratterizzate da orchestrazioni astratte e cubiste, pur mantenendo il suo innato lirismo, le sue invenzioni melodiche, la sua umanità. Lavorando con il compositore sperimentale Francis Thumm e ispirandosi alla musica del compositore Harry Partch ed a quella del suo amico Captain Beefheart, Waits reinventò il suo sound, album dopo album.