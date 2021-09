Tommaso Paradiso ad Amici 21: «Canzoni la mia salvezza, per 20 anni ho suonato nelle pizzerie»

«Maria mi chiami a fare queste cose, ma sai che sono timido, sono una persona molto fragile. Come sai non conosco le dinamiche televisive» esordisce così Tommaso Paradiso salendo sul palco di Amici 21, scherzando per sdramamtizzare un po' la tensione.

Da bambina avevo un sogno voleva fare il prete o il medico, invece è diventato uno dei cantanti italiani più amati, con 33 dischi di platino e 9 d'oro e un ultimo tour "Sold Out" con oltre 300.000 biglietti venduti oltre 1 miliardo di streaming e visualizzazioni.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Amici 21, c'è anche Roberto Baggio: «Ho un nuovo... TELEVISIONE Amici 21, ospite in studio Linus: «Ve la state facendo... LIVE Amici 21, diretta prima puntata: in studio Raimondo Todaro:...

Amici 21, c'è anche Roberto Baggio: «Ho un nuovo scopo nella vita dopo il calcio, adesso coltivo la terra»

«I miei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza» racconta Paradiso.

Si esibisce davanti a lui Carola, ballerina classica che danza per un posto sulle note di Ice Ice Baby dei Vanilla Ice.

Si scontrano come al solito Todaro/Celentano e la Celentano alla fine la prende come allieva, conferendo a Carola il ruolo di prima alunna scelta dalla professoressa.

Amici 21, ospite in studio Linus: «Ve la state facendo addosso»

Torna su palco Tommaso Paradiso: «Prima parlavo con i ragazzi e loro hanno una forza che io ancora non ho, anche tra 50 concerti e 5000 esibizioni questa stupenda sensazione, quell'ansia da prestazione non andrà mai via. Io ho suonato per vent'anni nelle pizzerie e loro invece sono già lì, però ragazzi una cosa voglio dirvela, avrete molte delusioni, non sarà una strada semplicissima, ma di quelle delusioni li fate delle grandi imprese».

Si esibisce poi con i "Bifolchi di Sacramento" nel suo nuovo singolo, uscito il 15 settembre: Magari No, anticipo del nuovo Album "Space Cowboys" in uscita a gennaio 2022.

Amici 21, riapre la scuola: Raimondo Todaro nuovo prof. e Tommaso Paradiso ospite in studio