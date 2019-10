Tommaso Paradiso alle Iene: «Ecco perché ho lasciato i Thegiornalisti»

Martedì 8 Ottobre 2019, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tommaso Paradiso alle Iene torna a parlare della fine dei Thegiornalisti, del motivo che l'ha spinto a lasciare il gruppo e lanciarsi nell'avventura di solista. Nella puntata in onda di stasera su Italia 1 il cantante ripercorre le tappe che lo hanno portato all'annuncio dello scorso 17 settembre. «Era una decisione che dovevamo prendere», dice Paradiso nelle anticipazioni pubblicate sul sito delle Iene.La notizia lanciata tramite Instagram si è rivelata come un fulmine a cielo aperto per i suoi fan. «Secondo me averlo fatto attraverso Instagram ha permesso una chiarezza tale che non ci potevano essere poi interpretazioni cioè quello che si è letto era la verità».A parlare ci sarà anche il chitarrista Marco “Rissa” Musella che non ha preso bene la scelta di Tommaso Paradiso: «Avrei preferito magari che ne parlavamo invece di saperlo così», le sue parole