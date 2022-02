Tony Colombo, in uscita il 28 febbraio il nuovo album «L'ultimo limited edition»

Sul web, nei club e teatri, come nelle grandi piazze, il successo di Tony Colombo macina numeri da capogiro. Nel giorno di San Valentino, della Festa degli innamorati, il cantautore festeggia con due successi e un grande annuncio. Il singolo, “Ti aspetto all’altare” ha raggiunto 50 milioni di view in tre anni, numeri da star, che consacrano Colombo tra i più popolari sulla scena e il suo singolo, colonna sonora di tanti amori arrivati all’altare.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Tony Colombo e Tina Rispoli, casa e auto sotto sequestro a Napoli:... IN TOUR Tony Colombo annuncia il tour internazionale: tappe in Canada e negli... GRAZIE, DIEGO Tony Colombo omaggia Maradona, ecco la sua “La mano de...

Sold out e data raddoppiata ( 8 e 9 Marzo) in pochissime ore per il concerto live in occasione della Festa delle donne ospitato al Teatro Troisi di Napoli. E il 2022 si appresta ad essere un anno ricco di belle notizie per i fan. Il 28 febbraio una data da segnare in agenda: esce il nuovo disco di Tony Colombo: L’Ultimo limited edition. L’Album uscirà in Vinile in tiratura limitata, 1986 copie.