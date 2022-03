Tony Colombo, l'ultimo album «L’Ultimo Limited Edition» disponibile in tutti i negozi

Fuori L’ Ultimo Limited Edition, il nuovo album di Tony Colombo, un lavoro autobiografico che segna la maturità dell’artista, un raffinato progetto, disponibile in Vinile in edizione limita. Quindici brani pieni di pathos, emozioni, in cui il cantautore ripercorre la storia della sua vita, racconta l’amore e le sue mille sfaccettature. Spicca un omaggio al padre «Quante cose non ti ho mai detto» e ancora la dedica all’eroe degli ultimi, il fuoriclasse che ha riscattato un intero popolo, Diego Armando Maradona, con il singolo «La mano de Dios», celebre brano di Rodriguo Bueno, rivisitato con un arrangiamento di Maurizio Bosnia e un testo di Luca Barbato e dello stesso Tony Colombo.

APPROFONDIMENTI L'ALBUM Tony Colombo, in uscita il 28 febbraio il nuovo album... IL PROVVEDIMENTO Tony Colombo e Tina Rispoli, casa e auto sotto sequestro a Napoli:... GRAZIE, DIEGO Tony Colombo omaggia Maradona, ecco la sua “La mano de...

Per L’Ultimo Tony Colombo ha scelto un unico e importante featuring, Nto’ in «Nun Ce appiccecammo cchiù». A sei anni dall’uscita di Sicuro, torna dunque Tony Colombo con un progetto artistico a 360 gradi: L’Ultimo è prodotto in Vinile in edizione limitata nel numero di 1986 copie, ovvero l’anno di nascita dell’artista, ciascuna copia è autografata e autenticata con numero progressivo di serie.

Il cofanetto contiene un vinile, per ascoltare i brani con la magia del suono di una volta e, per venire incontro alle esigenze di tutti, prevede al suo interno anche copia in supporto cd e penna Usb. L’Album è prodotto e distribuito da cr studio napoli.