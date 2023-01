Tony D'Alessio debutta da solista: ecco il videoclip in anteprima

In anteprima sul Mattino.it il videoclip, diretto da Antonello Carbone, di «Tutto è diverso» di Tony D’Alessio: la voce del Banco debutta da solista. Il brano, dalle venature post progressive rock, è puntellato dalla batteria di Gianpaolo Saccone e nasce come un esorcismo di fronte all’assurdità della guerra.

Racconta D’Alessio: «Ho sentito la necessità di dire ciò che penso di quello che sta accadendo, condannando la guerra e chi con essa devasta un’umanità già provata da mille difficoltà. Ho pensato che avrebbe potuto aiutare, o almeno stimolare, chi come me si sentiva schiacciato di fronte alla portata di questo cambiamento, subito dopo la pandemia. Il pezzo racconta la sensazione dell’impotenza umana. Mentre l’umanità sguazzava nella più totale incertezza, dopo la pandemia è iniziata una guerra, fonte di morte e complicazioni economiche per il popolo. Dobbiamo reagire e mettere a tacere le ansie, darci da fare per non ripetere errori storici e ragionare», conclude il cantante di Nocera, classe 1970, che con la sua ex band, gli Ape Escape, arrivò secondo all'X Factor del 2013.