Torta importante per Maria Esposito, che ha festeggiato i suoi 105 anni con il figlio Tony, percussautore e motore della stagione del neapolitan power. Maria ha voluto cucinare lei anche nel giorno del suo compleanno, prima di soffiare sulle candeline della torta. Ha vissuto a Napoli, in via Manzoni, per oltre 70 anni insieme al marito, che aveva una piccola bottega di barbiere vicino alla funicolare che porta a Mergellina. Nel momento del brindisi ha ricordato al figlio "famoso" quando, negli anni Sessanta, si impiegò come domestica per compargli la prima batteria. E Tony l'ha baciata non 105, ma 106 volte.