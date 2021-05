Tony Maiello, nuovo singolo per il cantante stabiese: anteprima su Spotify

Tic tac, un nuovo singolo per il cantante di origine stabiese Tony Maiello.

Il 14 maggio l'uscita ufficiale del brano, anticipato da Spotify da qualche giorno.

Entusiasta i fan e gli appassionati della musica firmata dal cantautore di Castellammare che da anni vive a Milano con moglie e figlia, che dopo la partecipazione ad X factor condotto da Simona Ventura e la vittoria nelle giovani proposte al 60esimo Festival di Sanremo, ha scritto per artisti italiani come Laura Pasini ed adesso lavora per l'etichetta Sony.

Capita, capita, capita / l'amore è come una salita ripida, ripida, ripida / e a volte capita, capita, capita / che poi se cadi è una caduta libera, libera.” L'incipit della canzone che richiama anche nella presentazione le famose caramelle della Ferrero che tanto piacciono ad adulti e bambini.

Un cantante con le idee chiare che di anno in anno affina la propria creatività e capacità musicale emozionando chi lo ascolta con uno stile di scrittura giovane e maturo al contempo.