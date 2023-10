Tony Ruggiero, il cantautore cilentano che sfida le convenzioni

Tony Ruggiero, cantautore cilentano, che insieme ai coautori e promotori del gruppo ALENTUM, i maestri Emilio Orrico e Franco Valente, sta lavorando a "Il Motore del Mondo", il disco in collaborazione con la poetessa Elisa Grande, la flautista Mirella Pantano e la tromba del cinema italiano Nello salza. Un album tutto al femminile che metterà in luce le diverse sfaccettature del mondo femminile. Tony Ruggiero ha adottato la scelta di non utilizzare il proprio dialetto per le sue canzoni, il cantautore ha affermato «la scelta della lingua italiana è dettata dal fatto che il disco parli di donne all'unisono».

Questo progetto musicale affronta temi di grande rilevanza sociale, come il dramma delle violenze, delle immigrazioni e dei burka.

Il gruppo ALENTUM è composto da undici musicisti professionisti, che hanno sposato la causa di portare il respiro autentico della musica sui palchi. Ognuno di loro contribuisce con il proprio talento e strumento musicale al sound unico del gruppo. Emilio Orrico si occupa delle tastiere e degli arrangiamenti al pianoforte, Alessandro Sorrentino suona la batteria, Cosimo Lingardo si occupa del basso elettrico e del contrabbasso, Giuseppe della Pepa suona le chitarre, Vincenzo La Mura suona le chitarre e il bouzouki, Franco Valente si esibisce con il sax e le percussioni, Terry Esposito e Antonietta Orrico sono le voci principali, Olga Stovbur suona il violino, mentre Sofia Vershinina si esibisce sia al violino che alla chitarra. Infine, Tony Ruggiero si occupa della voce, della chitarra e del clarinetto.

Testo “Il Motore del Mondo”

Questa canzone io la voglio cantare

a quelle donne che hanno saputo amare

Dando vita a momenti, momenti di gioia

riempendo ogni loro vuoto di una strana memoria!

Quando una donna ti fa un sorriso

ti porta per un'istante alle porte del paradiso,

ti fa dimenticare ogni tristezza

quando al tuo viso dona una carezza!

Amiche di sempre, amanti per poco

ci chiedon soltanto il rispetto dovuto

ma noi come animali non sappiamo che fare,

le vediamo soltanto oggetti da... sfruttare!

Se quel viso una lacrima scende,

la dignità non sarà più impotente

si spera che la storia,

la storia ricordi ciò le donne hanno subìto nei tempi,

se da quel viso una lacrima scende

la dignità non sarà più impotente

si spera che la storia,

la storia ricordi ciò che le donne hanno subìto nei tempi.

Il testo della canzone "Il Motore del Mondo" è un inno alle donne che hanno saputo amare e che hanno riempito i propri vuoti con ricordi meravigliosi. La canzone celebra l'effetto positivo che una donna può avere sulla vita di qualcuno, regalando sorrisi e carezze che fanno dimenticare le tristezze. Tuttavia, la canzone pone anche l'accento su una triste realtà: spesso le donne vengono trattate come oggetti da sfruttare anziché essere rispettate come amiche e amanti.

Attraverso le parole della canzone, Tony Ruggiero spera che la storia ricordi il dolore e le ingiustizie che le donne hanno subito nel corso dei tempi. Ogni lacrima che scende dal viso di una donna dovrebbe essere un richiamo alla dignità umana e un'occasione per riflettere sulle battaglie ancora da combattere per garantire parità e rispetto.

Con il loro album "Il Motore del Mondo", Tony Ruggiero e il gruppo ALENTUM cercano di dare voce a queste tematiche importanti, utilizzando la musica come strumento per sensibilizzare e promuovere un cambiamento sociale.