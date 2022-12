Il merito è di papà Egisto Sarnelli. Per reazione al suo purismo di cantore della Napoli classica, Vincenzo, che era anche figlio degli anni 80 e della Milano da bere, divenne Tony Tammaro. Nacque Patrizia, la reginetta di tutta Baia Domizia...

Scusi, lei dice di voler festeggiare 30 anni di carriera, ma... sono di più.

«Sì, però ho fatto cifra tonda escludendo dal conto quelli della pandemia».

Ah, va be'. E, così, martedì prossimo, per celebrare l'evento, l'ex capufficio vendite della libreria Guida a Port'Alba tornerà in concerto al Palapartenope 32 anni dopo il debutto.

In scaletta?

«Non potrei fare 40 canzoni. Una dozzina le ho accorpate in un medley. Poi, ascolterete Patrizia, Scalea, Supersantos, O trerrote, La 127 blu, Il rock dei tamarri, Volo di un cazettino...».

Al suo fianco sarà una nutrita band. Ma, Tammaro, perché rifiutò il mondo dei libri?

«Già suonavo, ero dj, e fonico per mio padre, ma il mestiere del musicista è incerto, dalle stelle alle stalle in un attimo. Tentai di resistere, ma alla fine non ce l'ho fatta».

E come sgorgò la linfa ironico-demenziale?

«Per papà, dopo Di Giacomo nessuno avrebbe dovuto comporre più canzoni. Ascoltava le mie e diceva: Come ti sei permesso?. Prendeva tutto troppo seriamente. Io no. Sono un Capricorno tosto, ma mi salva l'ascendente in Sagittario. Lui si esibiva in smoking, io in camicia. Quando proponeva le macchiette, spiegava per 10 minuti, cantava per tre. Optai per quelle contemporanee, così non dovevo chiarire niente a nessuno. C'è un però».

Quale?

«A casa avevamo una vasta biblioteca, ma su un unico argomento, la canzone napoletana. E io mi sono documentato. Perciò conosco Di Giacomo e uso i canoni classici, versifico con rime, quartine, endecasillabi. Il brano risulta più orecchiabile: due strofe, ritornello, seconda strofa, finalino».

Chi è Tony Tammaro alla fine del 2022?

«Un sopravvissuto. Ho avuto la carriera lunga riservata ai grandi, e mi pagano ancora per cantare... sopravvissuto alle Br, alla Dc, a Berlusconi, al Covid, ai diversi governi; testimone di 50 anni di storia italiana. Intanto, sono diventato... maturo; rispetto al ragazzino con la chitarra, timido e sprovveduto, oggi sfoggio sicurezza. Insomma, il bilancio è soddisfacente. E mi seguono tre generazioni; i miei fan vanno dai 18 ai 50 anni e più. Una fortuna».

Domanda cruciale: chi è il tamarro 2022? Come si è evoluta la specie?

«Nell'essenza non cambia, resta un popolo numeroso, che si espande dall'Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno. Per esempio, Trump. E, diciamocelo, è tamarro Maradona, per l'amor di Dio con il rispetto che merita un genio; e molti calciatori: tatuaggi, capelli tinti... ma avete notato il portiere dell'Argentina quando si è messo il guanto d'oro tra le gambe, in mondovisione? I tamarri d'oggi hanno un'arma in più: i social. Per farsi notare, non gridano più soltanto dal vivo, ma via web. E l'ostentazione del corpo? Oltre ai tatuaggi, c'è il piercing. E le tette? Ormai, te le sbattono in faccia, come le natiche in spiaggia».

Voce regionale, probabilmente dall'arabo «tammr» (mercante di datteri) per indicare persona, per lo più di periferia, dai modi e dall'aspetto rozzi, volgari, villani: così definisce la parola il dizionario Treccani.

«Il mio tamarro ispirava anche tenerezza, spesso era il provinciale inadatto alla metropoli, incapace di passare dal vino con la gazzosa al Mohito. Oggi lo vedo più gomorrizzato».

Il suo ultimo album è del 2015.

«Sì, in Tokyo, Londra, Scalea tentavo di fare satira sociale. Talent show, per esempio, osservava i ragazzi dei talent, uno contro l'altro in una sfida all'ultima canzone, tutto per diventare divo pop... tamarrissimo! Io se avessi la loro età non mi farei giudicare da ex cantanti, spesso caduti in disgrazia... Ma, insomma, per farla breve, sto facendo un nuovo disco. Stavolta me la prendo con la trap, il livello più basso raggiunto dalla musica mondiale, dove ogni morale è ormai assente. Un brano lo sintetizza: Giuda vs Hitler, i nomi di due pitbull che si sbranano in una lotta pubblica tra cani. Ma c'è anche una parentesi bucolica, Facimmo ammore ncopp''o trattore, perché Tony Tammaro versione 3.0 resta un inguaribile ottimista, lo stesso che, da ragazzo, armato di sana leggerezza, si affacciava al balcone di casa, osservava la gente e ci scriveva una canzone».