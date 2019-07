Tormentoni 2019, le sei canzoni italiane dell'estate: da Ostia lido a Calipso

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 15:31

L'estate è entrata nel vivo! E con l'arrivo del caldo esplodono ovviamente i tormentoni che ci accompagneranno nei prossimi mesi, facendo da colonna sonora a un mix di ricordi felici e di belle emozioni.Quest'anno più che mai, le hit del momento sembrerebbero parlare italiano. Da, passando pere i, fino ad arrivare a(con) e aldeidiè un inno alla vacanza alternativa, quella più comune, non quella dei resort e nei paradisi che possono permettersi pochi ricchi e qualche influencer. Bari più di Bali, il sogno di spostarsi quando si era giovani e squattrinati e una ficcante frecciatina alla "gente che sboccia”, mentre la vacanza dovrebbe basarsi soprattutto sul divertimento insieme alle persone amate.è tornato alla ribalta conuna bellissima ed emozionantecanzone d’amore. Una dedica ad una ragazza che fa sentire il protagonista “un poeta”. Il brano ha un ritmo movimentato e tipicamente estivo.diè invece un invito a vivere la vita per quello che è, senza scuse, senza problemi e senza inutili preoccupazioni. Quello che conta è, secondo i due artisti, l’esatto istante che stiamo vivendo.continuano a far sognare le nuove generazioni con un singolo particolare,Una notte d’estate, la spensieratezza e i sorrisi che fanno la differenza. Sono questi i dettagli di una canzone che “non fa dormire”. In questo modo inizia il sogno dove i protagonisti si ritrovano a ballare sotto una pioggia tropicale, circondati da evocazioni, simboli e miti: da Robert De Niro alla tigre di Mompracen, fino a due leggende contrapposte della storia del calcio come Maradona e Pelé, che danno il titolo al brano.Altro grande successo del momento è, una canzone di, produttore di moltissime hit del panorama musicale del momento e che vede la collaborazione diè la strada sbagliata, è la ninfa delle sirene di Ulisse, quella che lo trattiene per 7 anni su un’isola lontano da casa.è sostanzialmente una metafora per poter raccontare quanto sia facile farsi tentare dalle cose sbagliate quando sei un ragazzo che parte dalle periferie e quanto sia facile giudicare male chi viene dal nulla.è invece un inno alla bellissima terra del Salento e rappresenta ed esalta l’amore che icondividono per le loro radici. Il brano racconta una tipica estate salentina che fa da sfondo ad una storia d’amore.​Quello che accomuna gli artisti (oltre all’amore per la musica) è l'amore incondizionato per la loro meravigliosa terra, il Salento. Da qui, la nascita un brano che ne esalta le sfumature e la bellezza.