Tornano i Backstreet Boys, a gennaio esce «Dna». Il decimo album della band

I Backstreet Boys tornano con un nuovo album:

Dna

, in uscita il 25 gennaio per RCA Records. Il decimo album della band, già disponibile in pre-order, contiene pezzi scritti da Lauv (già con Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) and Mike Sabbath (J Balvin).



Il disco è anticipato dal singolo "Chances" scritto da Ryan Tedder (leader dei OneRepublic) e da Shawn Mendes. L'11 maggio il gruppo darà il via al "Dna World Tour" - il suo più grande tour nelle arene da oltre 18 anni - e il 15 maggio sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano. Durante questi tre mesi la band si esibirà in Europa e Nord America. I Backstreet Boys sono Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson.





Il nostro gruppo si è formato 26 anni fa - racconta Howie D - e abbiamo passato tanti alti e bassi durante la nostra carriera. Ma dalle nostre singole esperienze abbiamo capito che la cosa più importante era fare ciò che fosse meglio per il gruppo

Sabato 10 Novembre 2018, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 16:13

