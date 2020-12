«Torniamo sui palchi», i Pinguini Tattici Nucleari fanno tappa al Palasele

Erminia Pellecchia

Quando hanno appreso dello stop ai live erano «un po' arrabbiati», poi quando hanno capito la gravità della pandemia, i morti, la sofferenza, la paura, «soprattutto nelle zone dove siamo nati», quel sentimento è scemato, ma la voglia per i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari di tornare sul palco, di emozionare ed emozionarsi coi propri fan no. Anzi, è cresciuta sempre di più. I magnifici sei lo hanno confessato nella puntata del 3 dicembre di X Factor nel corso della quale hanno presentato il loro nuovo Ep AHIA! (Sony Music): «Abbiamo più fame ogni giorno che passa e non vediamo l'ora di tornare sul palco». Ed eccoli accontentati con altri cinque show che si sono aggiunti al tour che doveva partire a febbraio prossimo ma che è slittato, a fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria, a settembre e ottobre 2021. Anche se – ammettono facendo i debiti scongiuri - «è difficile dire cosa succederà, questo stato di completa incertezza rende la fruibilità dell'arte qualcosa di complicato». Nella nuova programmazione del tour, prodotto da Bpm Concerti e Trident Music, sci sarà anche una tappa al Sud, quella del 9 ottobre al PalaSele. Con tre eventi al Forum di Assago, due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, la doppia data al Mandela Forum di Firenze e quelle di Eboli e Ancona, i Pinguini Tattici Nucleari si confermano, così, tra le band più amate in Italia e tra le poche realtà musicali in grado di portare ai concerti decine di migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.

Forza espressiva e leggerezza, coerenza e personalità. Un traguardo sognato, conquistato e meritato col medagliere - ricchissimo per una band cresciuta a pane e live nei piccoli club di provincia - di un'autentica collezione di Dischi d'Oro, di Platino e doppio Platino I concerti nei palazzetti saranno eventi straordinari, dove ci si scatenerà con i grandi classici della band e con i brani di AHIA! che porta lo stesso titolo del primo romanzo del frontman Riccardo Zanotti, edito da Mondadori. Dal podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano Ringo Starr, Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini di strada ne hanno fatto davvero tanta conquistando non solo il pubblico ma anche la critica. I biglietti per le nuove date del tour (radio ufficiale Radio Italia) sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da oggi. Info su www.bpmconcerti.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA