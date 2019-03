Paura per Toto Cutugno a Kiev, un uomo sale sul palco: interviene la scorta

Attimi di tensione al concerto di Toto Cutugno che si è tenuto ieri sera a Kiev. Un uomo è salito sul palco ed è stato fermato dagli addetti alla sicurezza, mentre l'artista stava cantando "L'italiano".Cutugno, si vede in un video diffuso dall'entourage del cantante, rendendosi conto evidentemente dell'assenza di cattive intenzioni da parte dello spettatore, invita la security a lasciarlo stare e poi gli stringe la mano, lasciandolo salire nuovamente sul palco mentre si allontana per la pausa.Il concerto si è tenuto regolarmente nonostante la lettera inviata da alcuni deputati ucraini ai servizi di sicurezza del paese per chiedere di precludere a Cutugno l'ingresso nel Paese per le sue presunte posizioni filorusse.