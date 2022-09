Gigi D'Alessio, il tour parte da Napoli il 6 ottobre con un triplo sold out al teatro Augusteo

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, inizia “Noi due tour”, il tour di Gigi D'Alessio che nei mesi di ottobre e novembre porterà il cantante sui palchi dei principali teatri italiani.

La tournée prenderà il via tra una settimana, il 6 ottobre, dal teatro Augusteo di Napoli con un triplo sold out, e si preannuncia un successo con i biglietti quasi esauriti per tutte le altre date dei concerti. Gigi si prepara a riabbracciare live il suo pubblico, per cantare insieme le canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell'età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L'ammore”, “Quanto amore si dà”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco D'Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D'Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D'Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D'Ambra (tastiere e programmazione). L'ultima data del tour, a oggi, è il 14 novembre a Biella.