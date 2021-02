Tramonto, nuovo singolo di Grillo: il pronipote di Totò canta il tempo sospeso

«E se ti vedrai dal centro del tramonto ti accorgerai che sei soltanto un punto e che malgrado il sole abbagli presto farà scuro e mai sei stato al mondo così solo...sì nu punto solo e nun te vere chiù nisciuno». Sono alcuni versi di Tramonto, secondo poetico singolo del nuovo lavoro di Guido Maria Grillo, Anema, ep di cinque song scritto arrangiato e prodotto dal cantautore salernitano e pubblicato dall’etichetta bolognese AM productions. Il breve disco, in uscita a marzo, è stato anticipato a gennaio dal brano A chi tene 'o core, al 23esimo posto della classifica iTunes, canzone che parla di «resistenza attiva alle avversità e del bisogno di essere profondamente se stessi, «con coraggio e determinazione», dice l'artista che l'ha dedicata al cugino Aurelio, «esempio nella vita e nella morte». Un messaggio di sopravvivenza e rinascita, «tanto più necessaria in quest'epoca di affanno globale», che troviamo anche in Tramonto, dal 19 febbraio su tutte le piattaforme di streaming. Lo accompagna un suggestivo official lyric video, un lungo romantico pianosequenza in slowmotion, protagonisti i piccoli Lucio Maria e Chiara Adele Grillo colti dal padre con lo smartphone in tutto il loro stupore di fanciulli di fronte al bianco accecante della neve caduta all'improvviso a vestire di mistero Parma, città dove il musicista-filosofo, scrittore e drammaturgo vive e lavora. Un tempo sospeso, dilatato. «Il tramonto – sottolinea il songwriter - è meraviglia della luce e principio del buio, è l'abbraccio del mondo un attimo prima della solitudine, è il confine labile tra realtà e illusione, smarrimento e speranza».

Un brano lirico, struggente, raffinato, strutturato tra pop ed elettronica minimale con echi di Buckley, Murolo e Tenco; la melodia si muove in un flusso di emozioni, morbida, avvolgente, quasi ipnotica, decadente; poi il finale disturbato, strozzato, struggente e disperato della chitarra, «il corpo sembra cedere e l'anima è più fragile» ma «scinne abbascio vire 'o mare e può murì cuntento». Perennemente in bilico tra tragico e sublime, tra la fine e l'alba di un nuovo inizio, «chesta vita è fatta tant'e luce quant'è chien'e scuro», canta questo menestrello dell'anima che, con l'uso della lingua napoletana, rinuncia al titolo di “apolide” per ritrovare le sue radici che affondano a sud di Napoli, tra Salerno e Policastro Bussentino, a palazzo De Curtis, abitazione della famiglia materna. «Mamma – confida – professoressa di storia dell'arte, era una discendente di Totò ma non lo aveva mai conosciuto. Aveva una bella voce, nonni e zii erano pittori e appassionati d'opera, la sera zio Giovanni si sedeva al pianoforte e trascorrevamo ore a suonare le canzoni che amava, specialmente il primo De Gregori». Per Grillo, premio Lauzi e tesi di laurea su De André, la musica è la bussola che «mi aiuta a tracciare delle coordinate, per orientarmi o smarrirmi solo un po’ di meno». E la lingua napoletana, riscoperta da poco, è «il mio amplificatore semantico ed emotivo, capace di connettere le mie radici alla contemporaneità». É stata una scommessa, per lui, rinnovarsi sperimentando un genere che definisce canzone napoletana classica contemporanea in cui le suggestioni di musiche antiche si contaminano con la commistione di culture e di suoni mediterranei ibridati con quelli degli altri sud del mondo. «Un anno fa – svela - ebbi una folgorazione: affrontare la contemporaneità, memori delle proprie radici; credo sia la condizione più pura e credibile per esprimere sé stessi ed evolvere. Non avevo mai scritto in dialetto, ora non so come abbia potuto fare a meno, lo sento come un abito cucito sulla pelle».

