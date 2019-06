Tributo a Pino Daniele: Nello Daniele in concerto ​al Surf Lounge di Salerno

Lunedì 24 Giugno 2019, 14:59

Giovedì 27 Giugno 2019, a Salerno, un evento imperdibile per ricordare il grande musicista napoletano “Pino Daniele”. Una data da segnare assolutamente nella propria agenda, un appuntamento musicale da non perdere!Al Surf Lounge di Salerno, andrà in scena, infatti, un prezioso omaggio a uno dei più grandi musicisti italiani: Pino DanieleE a farlo sarà colui che è forse il più titolato a offrire un tributo al grande chitarrista napoletano, suo fratello Nello Daniele, con la sua musica, con il concerto «Je sto vicino a te» dedicato proprio a Pino.A quattro anni dalla scomparsa, Giuseppe Tuosto, titolare del Surf Lounge, con il supporto dell’associazione culturale “Urban Suit”, ha voluto fortemente questo appuntamento, per regalare alla città di Salerno il ricordo di un artista che ogni giorno continua a regalarci con le sue canzoni immortali emozioni e ricordi indelebili.L’artista Nello Daniele proporrà un concerto elegantissimo, coinvolgente dove emozioni e intimità proprie, regaleranno momenti di grande valore musicale.Con lui ci saranno Massimo Spinosa (Tastiere), Sergio Di Natele (Batteria), Enzo Autuori (Basso), Tony Panico (Sax), Paki Palmieri (Percussioni).Il concerto avrà una durata di due ore circa. Durante la serata l’artista si esibirà proponendo brani del suo repertorio inframezzati da vari successi del fratello Pino Daniele.Un viaggio musicale che vuole non solo raccontare le due facce della Napoli musicale, ma vuole evidenziare anche il rapporto dialettico che ha legato e lega ancora oggi i due fratelli musicisti.Due artisti che, anche se con note e stili diversi, hanno saputo raccontare un pezzo della nostra storia di Napoli.