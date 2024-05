Tropico, nuovo singolo tra Napoli Centrale e Massimo Troisi

L'italiano e il napoletano si alternano, il primo asseconda le ritmiche incalzanti, il secondo conserva per se il diritto alla melodia che viene da lontano. Il profumo di funky-disco anni Settanta rinnovato day synth che dettano legge. Uscito alla mezzanotte, come annunciato via social, «Ammore pe na sera» è il nuovo singolo di Tropico, pronto al tour e, soprattutto, alla sua prima volta sul palco di piazza del Plebiscito. il 28 giugno.

Una canzone d'amore, un invito a godersi l'amore, e la vita, finché c'è, con citazioni newpolitane preziose: «Ti chiamavo solo per prendere i dischi di Napoli Centrale», e, poi, «come il Villaggio Coppola è un altra crisi che non sa di te».

E, ancora: «Come Troisi non so che ora è». Ma c'è anche «schizzichea», che fa pensare al sommo Pino Daniele.