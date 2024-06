Fino a quel punto l’uomo chiamato Tamburo era unanimamente considerato «soltanto» uno dei miglior batteristi jazz italiani. Figlio, nipote e fratello d’arte, aveva alle spalle già sette lp e dopo aver suonato con mezza scena italiana, oltre che con Astor Piazzolla e Bill Conti, era una delle colonne portanti del supergruppo di Pino Daniele. Nel 1983 con la fondamentale collaborazione del Nero a Metà aveva sfornato l’lp «Acqua e viento», uscito a fine anno, per Bagaria/Emi. Ci volle un po’ di tempo perché il mercato si accorgesse che, tra raffinatezze parajazz (tra i credits si incontrano Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Famoudou Don Moye, Corrado Sfogli, Don Cherry, Lucio Dalla al clarinetto) si nascondeva una bomba come «Stop bajon», passato alla storia come il primo rap napoletano, anzi italiano. Percussioni protagoniste, basso sincopato, un riff mediterraneo, profumi newpolitani, un dialogo tra organo Hammond e tromba...

Tullio, ricordi come nacque quel pezzo?

«Stava dentro il disco, anzi lo apriva, poi qualcuno lo tirò fuori. Un dj inglese di colore, Ashley Beedle lo ascoltò mentre era in vacanza alle Canarie, qualche suo collega lo suonava già tre-quattro volte a serata. Iniziò a suonarlo anche lui, il ritmo fece il suo dovere, arrivammo al primo posto in classifica in Italia, e al n. 58 in Inghilterra: purtroppo, per motivi economici, non lo spingemmo all’estero come meritava, io avrei voluto investirci anche quei pochi soldini che avevo già messo da parte».

Torniamo al brano: innanzitutto il titolo.

«Da ragazzino in via Carbonara mi incantavo ad ascoltare alla radio, eravamo negli anni Cinquanta, la sigla di “Ballate con noi”, una trasmissione radiofonica di quello che allora si chiamava il Programma Nazionale, l’unica rete disponibile. Papà mi spiegò che quel ritmo era un bajon, veniva dal Nord-Est brasiliano. Mi è rimasto in testa sino a quando non l’ho suonato e cantato: con “Stop” volevo dire che archiviavo la vecchia danza per far esplodere la mia nei vicoli di Napoli».

Da strumentista diventavi cantante.

«Un suggerimento di Pinotto: “Si’ bravo, ma devi canta’ se vuoi farti notare davvero”, mi diceva, mi ripeteva. Ci avevo già tentato in dischi precedenti, in pezzi come “Mbriacate tu”, ma era poco più di uno scat, o “Vesale”, il primo reggaeton italiano».

Poi venne «Stop bajon», che al ritmo coinvolgente aggiungeva un testo in napoletano che anticipava il rap prossimo venturo, almeno in Italia: «Uhe-oh, lievete ‘a sotto/ si nun te staje accorto quaccheduno te ciacca/ ‘A ggente ca te guarda nun se ne fotte ‘e niente/ Maronna e comm’’è brutto a sta' c'’o mal’ ‘e diente/ E allora uhe-oh, tienelo a mmente/ pe’ cchi nun se fa’ male rieste 'na samenta/ e si pierde ‘a pacienza, song' guaje ‘e morte/ e allucca cchiù forte, e allucca cchiù forte».

«Ma io rappeggiavo già da bambino, o quantomeno scandivo il ritmo anche con la voce, anche se con Pino non lo sapevamo che quello era rap, hip hop o comunque avrebbero deciso di chiamarlo».

Il pezzo fu ribattezzato «Primmavera». Molti lo chiamavano così, anche nelle radio libere.

«Nel ritornello cantavo: “Ma quanno ascimmo fora sarrà primmavera, primmavera, primmavera”. Così io diventai mister Primavera, venivano i giornalisti stranieri a intervistarmi, allora vivevo a Corsico, nella cinta milanese».

Diventasti un solista, si ruppe il dream team del Lazzaro Felice. Colpa di quel successo?

«Anche, forse, ma non fu nulla di deciso, successe semplicemente, forse inevitabilmente. C’erano pressioni discografiche, del manager Willy David. Qualcosa si era rotto tra Pino e lui, qualcosa si ruppe tra Pino e noi. Quel 1984 fu anche l’anno del clamoroso successo di Tony Esposito con “Kalimba de luna”, si allontanò anche lui dal gruppo, iniziammo a girare insieme... Per fortuna che a un certo punto ci siamo ritrovati tutti, abbiamo rimesso insieme la vecchia banda, per dirla alla Blues Brothers».

L’anno dopo sfornasti «È fatte ‘e sorde», nel 1988 «Andamento lento», continuando in qualche modo sulla strada del pop, delle hit parade. Pentito?

«No, mai. Anche se ho cantato, frequentato il pop, la televisione, persino Sanremo, non ho mai smesso di suonare jazz, musica classica, suoni latini, di contaminare mondi di diversi, di insegnare...».

E ora?

«E ora, a 40 anni da quel megasuccesso internazionale, che pure non fruttò tutto quello che avrebbe potuto, ho remixato “Stop bajon” senza stravolgerlo troppo, per presentarlo ai ragazzi: li farà ballare ancora a lungo».