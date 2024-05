Tullio De Piscopo celebra i 40 anni di «Stop Bajon» con un nuovo remix

Il 1984 è stato, senza dubbi, uno degli anni più prolifici per il pop, a qualsiasi latitudine, Italia inclusa.

L'uscita di «Stop Bajon» impressionò subito gli addetti ai lavori per più di un motivo: una perfetta mixture di percussioni, basso sincopato ed hammond in-love con la tromba, un riff mediterraneo perfettamente geolocalizzato nei vicoli di Napoli, e sorprendendo tutti, la voce carismatica di Tullio De Piscopo, già batterista del dream-team «neapolitan power» con Pino Daniele, amico di sempre, che gli aveva scritto questo «rap ante litteram», che i napoletani amarono subito,la chiamavano «Primmavera» e che ebbe successo oltre i confini nazionali, finanche nella diffidente Inghilterra, in piena britpop-invasion, arrivando in vetta nelle classifiche nazionali.

Una «bambina» che andava rigorosamente celebrata con un remix degno della sua età: 40 anni, passati suonando e risuonando in discoteche, radio, scoperta e riscoperta da dj e producer, mixata e mashuppata, linkata e condivisa. Stop Bajon riparte da oggi, riproponendo quel suo messaggio eterno ed universale, filosoficamente partenopeo e leggero come una piuma.

Nessuno stravolgimento e totale rispetto delle parti essenziali della stesura originale, con un sensibile aumento dei bpm.

Il nuovo vinile «40 ANNI DI STOP BAJON» è stato presentato recentemente al Music Day di Roma. Due le versioni della release: un'edizione limitata e numerata in vinile oro ed inserto allegato, stampato in poco meno di trecento copie, e la versione in vinile nero classico, duecentouno copie stampate e distribuite ai negozi di dischi in occasione del Record Store Day. Entro il mese di maggio, sarà pubblicato, sempre da Cimbarecord, un'edizione limitata picture-disc, acquistabile sul sito dell'etichetta. Il vinile dà il nome anche al prossimo tour di Tullio De Piscopo, che porterà in giro suoni, emozioni e tanta, tanta storia musicale.