«Tu non c'eri», il nuovo brano di Marco Sentieri verrà trasmesso in radio dal 30 settembre

«Tu non c’eri» è il nuovo singolo di Marco Sentieri, disponibile in tutti i digital store dal 30 settembre, un brano dalle sonorità urban che racconta una storia d'amore molto forte ma allo stesso tempo travagliata da mille diversità di vedute e tanti litigi. Marco: «E' brutto ritrovarsi nel momento del bisogno, in un momento di difficoltà, dopo aver puntato tutto su di una persona, ma questa persona non c'è, o meglio, ha smesso di esserci!». Questo brano ci insegna che dinnanzi ad incompatibilità caratteriali evidenti, è inutile insistere, e che non bisogna mai implorare o elemosinare una relazione, un affetto. Se non si riceve ciò che si dà, bisogna semplicemente saper lasciar andare l'altra persona». Dopo aver portato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo con «Billy Blu» ed aver lanciato i singoli «Occhi come nuvole», «AliMentali» e «Sto perdendo il sonno», il noto cantautore campano continua il proprio progetto discografico, tornando in radio con questa nuova canzone prodotta ancora una volta dalla Swipe Records. Nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe.

A 12 anni comincia le prime esperienze negli studi di registrazione. A 16 anni si trasferisce a Roma per approfondire e migliorare le sue conoscenze artistiche, mette su la prima band ed arriva nelle fasi finali di «Sanremo rock». A 18 anni ritorna in Campania, riforma una nuova band e comincia a macinare serate e concerti in giro per l'Italia fino al 2016 dove gli si apre una parentesi estera che lo vede protagonista ad X-Factor Romania e vincente in due festival internazionali. Nel 2019 con la sua «Billy blu» vince la sua gara a Sanremo giovani che gli dà accesso al festival di Sanremo 2020, classificandosi terzo nella sezione nuove proposte, riscontrando grande successo e proclamato vincitore morale dalla critica e dagli addetti ai lavori. Dopo il festival di Sanremo e dopo Billy blu Marco approda in Rai in più di un’occasione.