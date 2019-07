CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Luglio 2019, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 07:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel VolturnoPer la prima volta in questo tour Jovanotti suonerà guardando il mare, che per un «beach party» non è roba da poco: a Lignano Sabbiadoro e Rimini non era possibile. Il mare poco invitante in cui scaricano i Regi Lagni, il mare di Castel Volturno, Africa d'Italia, il mare in cui in qualche modo cercheranno rinfresco oggi gli almeno trentamila spettatori attesi al Flava Beach/Lido Paradiso.Per la prima volta Castel Volturno vedrà, prima dell'invasione dei jovanottiers, si intende, la sua spiaggia così pulita, linda, bonificata. E qui tutti promettono di riconsegnarla così, oltre agli organizzatori sono scesi in campo anche gli sponsor, per riciclare le lattine (trasformate da Estathé in biciclette poi regalate al WWf), per lasciare gli spazi «meglio di come li abbiamo trovati», per comunicare il necessario rispetto per l'ambiente e il sogno di un mondo «plastic free». L'uomo del Pensiero Positivo, accusato di buonismo, ecumenismo, di jovanottismo insomma, spiega: «La città del Jova Beach Party si muove! Fin dall'inizio ho avuto nel cuore le Città Invisibili di Calvino, immaginando la nostra con le caratteristiche di un luogo millenario che compare per un solo giorno e poi parte verso il futuro, e lascia un'immagine che resta negli occhi e nutre l'entusiasmo dei giorni che verranno. Io mi sono divertito da pazzi a Rimini, e non vedo l'ora di veder nascere di nuovo la nostra città invisibile a Castel Volturno!».