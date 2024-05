Ultimo, parco col suo nome nel giorno di "Altrove"

«Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parchetto, con gli amici di una vita e anche da solo. Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia «poetica» (concedetemi il termine), sono nate qui. Qui di fronte ho frequentato la scuola materna, la scuola elementare e anche la scuola media. “In classe non ero presente…". Ogni verso delle mie prime canzoni è passato da qui. Mai avrei pensato di vedere il mio nome accostato a questo posto dal comune di Roma».

Sulle sue pagine social, Ultimo racconta le sue emozioni dopo l'inaugurazione del parchetto Ultimo, a San Basilio a Roma. «La mia speranza è che questo spazio diventi luogo di motivazione per ragazze e ragazzi, perché se ce l'ho fatta io senza una minima raccomandazione da parte di nessuno, solo con un pianoforte e le mie parole, davvero può farcela chiunque. Vorrei guardare in faccia Niccolò di 10 anni fa e dirgli che quei sogni appesi presto avrebbero trovato casa. Anzi forse no, non gli direi niente. Lo abbraccerei con tenerezza e gli direi: “Avrai ragione tu”».

Il tutto proprio nel giorno dell'uscita di “Altrove”, il nuovo album del cantautore romano, che arriva alla vigilai del nuovo tour, «Ultimo stadi 2024 - La favola continua»: manca infatti meno di un mese al tour già da record di Ultimo che a soli 28 anni vanta un palmares da capogiro di 33 stadi. Otto brani, tra il brano del titolo, coprodotto da Francesco “Katoo” Catitti, stucchevole quanto dozzinale dedica alla compagna, un mainstream anthem pronto per stadi e spot pubblicitari a “Diluvio universale”, sorta di country western con Mezzosangue. Unico feat del disco: non c'è dentro, infatti, “L’ultima poesia”, canzone scritta e interpretata in tandem con Geolier.

Ma torniamo al tour. Un totale di 10 date tra cui la data zero del 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out), una magica tripletta allo Stadio Olimpico di Roma per il secondo anno di fila (22-23-24 giugno, le prime due già sold out), tutto esaurito anche a Messina il 28 giugno e gran finale il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.