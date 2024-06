Ultimo al concerto al Maradona una proposta di matrimonio sul palco: «Siete sicuri? Non voglio fa il prete»

Ultimo non smette di stupire, fan e non, e il nuovo colpo di scena arriva direttamente dal palco dello Stadio Diego Armando Maradona. Nel mezzo del primo show partenopeo (stasera si replica), il cantautore ha dato un tocco di magia a una proposta di matrimonio tra due fidanzati. Circa a metà concerto (che sul finale regala anche un accenno del brano inciso con Geolier, “L'ultima poesia”), il cantante romano ha notato che tra i 45mila presenti stava accadendo qualcosa di speciale.

Ma non si è limitato a fare i migliori auguri alla coppia, come accade di consueto, questa volta ha deciso di farli salire sul palco, rendendo il momento ancora più memorabile. È la prima volta che succede ai suoi concerti, e che sia proprio lo stadio napoletano a fare da sfondo, non è affatto casuale.

Napoli, d'altronde, è una città che l'ama, e l'abbraccia quasi a travolgerlo: fin dal suo arrivo, un nutrito gruppo di affezionati assedia l'hotel dove alloggia, solo per strappargli un saluto. Ma torniamo al momento indimenticabile. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, dopo aver notato i due innamorati nel prato gold, li invita a salire sul palco, facendoli accomodare su una panchina. Poi dà inizio al siparietto romantico: «Siete sicuri?», chiede, forse un po' imbarazzato, e dedica loro “Quei due innamorati”

Quale miglior canzone per suggellare l'emozione? Si commuovono i due giovanissimi fan, si commuove il pubblico presente (in tribuna anche i genitori e la fidanzata Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi), si commuove il cantante, tanto che a un certo punto sdrammatizza: «Non voglio fa il prete». Succede solo a Napoli.