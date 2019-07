Domenica 14 Luglio 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 17:16

SORRENTO - Per lui il 2019 è già un anno da record: sette premi vinti, centinaia di migliaia di copie vendute, un crescente successo di pubblico e di critica. Ora per Ultimo, il 23enne cantautore romano classificatosi secondo all'ultima edizione del Festival di Sanremo, arriva la ciliegina sulla torta. La Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi), infatti, lo ha incoronato come unico artista vivente a essere presente con tre progetti nella top ten degli album più venduti dell'anno: un traguardo che Ultimo, alias Niccolò Moriconi, ha tagliato e festeggiato tra la penisola sorrentina, Capri e la costiera amalfitana.Attraverso Instagram, nonostante si trovasse in Campania per qualche giorno di meritato riposo e divertimento, Ultimo non ha perso l'occasione di aggiornare i fan sul suo percorso artistico. E così, pubblicando una simpatica fotografia che lo ritrae al mare mentre indossa una maschera, ha comunicato il record che lo fa entrare di diritto nella storia della discografia italiana. Merito dei suoi album "Colpa delle favole", "Peter Pan" e "Pianeti", apprezzatissimi dal grande pubblico, che al momento occupano rispettivamente il secondo, il sesto e il settimo posto nella speciale classifica settimanale dei titoli più venduti.Percorso artistico a parte, Ultimo si è concesso un po' di relax in alcune delle località turistiche più belle e frequentate della Campania. Su Instagram il cantautore romano è apparso più disteso che mai mentre girava in barca per il golfo di Napoli e intonava qualche nota sotto i Faraglioni di Capri per la gioia dei fan che lo seguono costantemente anche attraverso i social network. Niente male per un 23enne che, dopo aver trionfato nella sezione "Nuove Proposte" nel 2018, quest'anno ha centrato il secondo posto al Festival di Sanremo portando a casa anche il premio Tim Music e il premio Rtl 102.5 per la miglior canzone radiofonica con "I tuoi particolari".