Ultimo a Napoli, l'attesa dei fan che cantano sotto l'hotel: «Se non scende Ultimo, noi non ce ne andiamo»

“Si ogne abbraccio è na catena a ll'anema”. È un abbraccio innamorato quello che Napoli riserva a Ultimo, protagonista di due concerti consecutivi, sabato 8 e domenica 9 giugno, allo stadio Maradona. L'entusiasmo è senza precedenti, tanto che alcuni irriducibili fan si sono radunati, con largo anticipo, sotto l'hotel Vesuvio, dove alloggia, nella speranza di strappargli un saluto. D'altronde il cantante romano non ne ha fatto segreto, visto che appena arrivato nella sua stanza ha scattato una serie di foto con il suggestivo golfo sullo sfondo, condividendo il contenuto sui social. Un dettaglio che non è sfuggito ai più incalliti, che grazie alle sue stories IG hanno saputo del suo arrivo. Così, poche ore dopo, all'esterno dell'albergo, un variegato gruppo di persone di tutte le età, unito dall'amore per la sua musica, l'ha accolto intonando i suoi brani.

Al grido unanime: «Se non scende Ultimo noi non ce ne andiamo», decine di giovani hanno atteso pazientemente che uscisse dall'hotel.

E l'artista, sensibile all'affetto del suo pubblico, non si è fatto pregare, per la disperazione degli addetti alla sicurezza, concedendo abbracci, selfie e autografi. È facile prevedere che questa calorosa accoglienza si ripeterà per tutta la durata del suo soggiorno napoletano, che ha registrato il tutto esaurito per entrambe le date.

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha un legame speciale con Napoli, città che considera la sua seconda casa, anche per le sue radici campane (da parte di madre). Questo legame si è rafforzato ulteriormente con la recente collaborazione con Geolier nel brano “L’ultima poesia”, che ha fatto breccia anche nei cuori di chi non lo seguiva. Perciò sentirlo cantare in napoletano, per due sere di fila, con l'intero stadio a fare da coro, promette d'essere un'esperienza magica e indimenticabile.