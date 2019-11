Ultimo annuncia il nuovo singolo: «Tutto questo sei tu» uscirà il 13 dicembre

Ultimo annuncia il nuovo singolo. Tra due settimane esatte, il prossimo 13 dicembre, uscirà infatti Tutto questo sei tu.

Il giovane cantautore romano ha scelto Instagram per annunciare l'uscita del nuovo singolo, che con tutta probabilità anticiperà l'uscita di un nuovo album. Finora, infatti, gli ultimi singoli di Ultimo appartenevano all'album Colpa delle favole, mentre Tutto questo sei tu rappresenta un inedito.

Per l'annuncio su Instagram, Ultimo ha scelto uno scatto in bianco e nero, realizzato dal fotografo Alessandro Dobici. I fan, ovviamente, sono già in ansia per l'uscita del nuovo singolo e di quello che sarà il prossimo album in studio del cantautore cresciuto a San Basilio.



