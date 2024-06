Certo, il re del Diego Armando Maradona quest’anno è Geolier, con i tre sold out il 21, 22 e 23 giugno, record assoluto dello stadio. Ma nemmeno Ultimo, peraltro amico del rapper di «Dio lo sa», come dimostra il brano inciso insieme a lui, per il suo album, «L’ultima poesia»: tutto esaurito, stasera e domani, anche per il cantautore romano, che qui aveva messo scopa anche il 25 e 26 giugno di appena due anni fa: 90.000 paganti, tanto per essere chiari.

APPROFONDIMENTI Gigi D'Alessio in concerto in piazza Plebiscito a Napoli È Elodie la voce femminile di “Nu dispietto” Carmen Consoli apre la stagione dei concerti a Pompei

Numeri assoluti: Niccolò Moriconi, così all’anagrafe, da San Basilio, Roma, 28 anni, quattro album alle spalle, torna a Napoli con un tour da 405.000 biglietti venduti, dato che porta a oltre 1.650.000 il totale di spettatori paganti nella sua ancor giovane carriera. Nessuno dei suoi coetanei può vantare un record di 33 stadi riempiti.

Nella data zero al Nereo Rocco di Padova ha messo a fuoco una scaletta in cui ai successi si alternano i brani del suo album appena uscito, «Altrove». E potrebbe arrivare un altro omaggio alla città che lo ospita, nel 2022 intonò «Napule è» di quel Pino Daniele che resta il nume tutelare dello stadio. A Napoli, peraltro, Ultimo è legatissimo, nello scorso dicembre ha presentato in anteprima da Foqus, la fondazione dei Quartieri Spagnoli, il brano ed il videcliop di «Occhi lucidi», «un modo di sentirmi Ultimo tra gli ultimi, dalla parte degli ultimi», ha spiegato. E sempre a Foqus ha riservati 200 biglietti per i suoi show, per i ragazzi delle scuole medie e per gli studenti delle Belle Arti.

Imponente il palco: 60 x 22 metri), 900mq di ledwall a dominare le retrovie per un’altezza di 18m, un massiccio impianto luci (più di 600 corpi illuminanti). Con un doppio allestimento sospeso a mezz’aria per alcuni componenti della band e pianoforte al centro, una passerella centrale (50 mt) con un set piano e chitarra che si sviluppa verso un altro palco con un terzo pianoforte dedicato ai momenti acustici.

Corposa la band, con la direzione musicale affidata ad Andrea Rigonat: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele «Rufio» Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori.

Tra i momenti che si annunciano di maggior suggestione la versione di «Alba», accompagnata sullo schermo da immagini di guerra, che cozzano drammaticamente con quel verso - «t’immagini se tutto questo fosse la realtà» - prima di tentare di ricomporre una visione ottimistica del futuro. Prima di cercare un’altra vita possibile di un «Altrove» dalla parte degli ultimi.