Ultimo, un tour da record: e ora ci sono già le nuove date 2023. «La favola continua…»

Record da Ultimo. E' stato un tour senza eguali quello del cantante romano Ultimo, concluso ieri con la tappa a San Siro, Milano. E, senza neanche lasciare il tempo ai fan di smaltire le emozioni provate durante i live, Ultimo ha già annunciato le date dell'anno del 2023 che lo vedranno nuovamete calcare i palcoscenici d'Italia. «La favola continua… Ci rivediamo negli stadi!» scrive il cantante sul suo profilo Instagram a corredo della foto con le nuove tappe.

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO Maneskin, il Circo Massimo si illumina di rock. Damiano: «Fuck... L'INTERVISTA Max Pezzali: «I manager Cecchetto e Peroni? Ho chiuso, ora... IL CONCERTO Liberato appare a sorpresa a Procida: «Miezz'o mare»

Leggi anche > Mara Venier scatenata al concerto di Ultimo al Circo Massimo

«Biglietti disponibili da martedì alle 14:00» si legge ancora nel post. Già da ora, dunque sarà possibile scegliere una tappa del prossimo concerto. Al momento, le date sono 4: il 7 e 8 luglio all'Olimpico di Roma e il 17 e 18 luglio a San Siro a Milano.

Da nord a sud, Ultimo ha regalato un concerto live che ha fatto impazzire i fan. Da tutta Italia, gli appassionati del cantante romano hanno cantato a squarciagola i suoi successi, dal brano degli esordi a Sanremo "Il ballo delle incertezze", a "Rondini al guinzaglio", "Tutto questo sei tu" e molte altre canzoni.

Il cantante romano è riuscito appieno nel suo intento. Dai primi esordi in televisione, aveva spiegato che la scelta del suo nome non era casuale. E proprio nell'ultimo post pubblicato qualche ora fa, ne ricalca il senso: «Da quando ero bambino solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo». Ed è proprio in questo che ha trionfato: oggi, Ultimo è tra i primi cantanti più amati d'Italia. E, ora, continua la sua ascesa.