Umberto Tozzi: «Questa l'ultima Tournée, dopo la malattia voglio dedicarmi alla famiglia. Mia moglie? L'ho sposata 5 volte, Monica è tutto per me»

«Dopo due anni difficili torno in scena» Così Umberto Tozzi, 72 anni, si racconta a Domenica In e annuncia The Final tour. Ovvero l’ultima serie di concerti per salutare il suo pubblico in Europa, Nord America e Australia. «Io ho passato due anni di salute molto difficili, molto difficili, e mi sono promesso che se ne fossi uscito avrei fatto tutte le cose che fino a questo momento non ero riuscito a fare».

E subito dopo ha annunciato il ritiro dalle scene, già nell’aria: «Tu sai che fare questo lavoro, io faccio tour dagli anni ’80 e non mi sono mai fermato felicemente perché ho avuto il privilegio di essere apprezzato in molti Paesi del mondo e quindi ci ritorno con questo meraviglioso ultimo concerto perché voglio ricambiare tutto l’affetto che ho ricevuto». E spazio ai rimpianti. «Non sono stato un padre molto presente e mi sono mancate tante cose adesso vorrei dedicarmi a loro e ai miei nipoti». Una decisione che Mara Venier abbraccia: «Il pubblico ti ama ma è giusto che una persona ad un certo punta decida di vivere».

Umberto Tozzi, la malattia

In una lunga intervista del 2022 il cantante ha dichiarato di aver avuto un tumore: «Ho avuto un problema di salute importante.

«Mia moglie è la persona piu' leale che ho incontrato nella mia vita, oltre a lavorare con me con mio figlio ma Monica si occupa anche della famiglia» Umberto e Monica si sono sposati 5 volte e spiega il motivo a Domenica In: «Nel percorso della nostra vita lei mi ha fatto innamorare più volte quindi l'ho sposata più volte. Monica mi ha sempre dato tutto, è bella ed è una persona leale». Umberto Tozzi è sposato dal 1995 con Monica Micheliotto con cui convive a Montecarlo dal 1991. I due hanno avuto 2 figli: Gianluca e Natasha. Tozzi ha anche un altro figlio, Nicola Armando, avuto dalla relazione precedente con la friulana Serafina Scialò.