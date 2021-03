Un mondo a colori, Marotta «Sogna lontano»

Un «sognatore creativo che sogna solo cose belle». E che ora, in questo momento buio in cui l'immaginazione è la sola sponda a cui aggrapparsi per non precipitare nell'abisso oscuro della depressione, «Sogna lontano» come titola la canzone che vede il debutto di Renato Marotta come cantautore. Voce graffiante, il poliedrico artista cilentano, ci trasporta, con questo brano fresco, pieno di energia, verso un mondo nuovo, ricco di colori. L'ispirazione mi è arrivata all'improvviso, il 25 aprile dello scorso anno. «Il giorno della Liberazione stavo sul terrazzo come tutti – racconta - e ho visto dei bambini festeggiare il loro compleanno soli con le famiglie. Il mio sguardo è andato verso l’orizzonte, quel punto lontano dove sempre vanno e vengono i nostri sogni. Dove vanno e tornano i nostri amori e la nostra voglia di ritornare al mare come prima che la pandemia cambiasse le nostre vite».

Si esprime attraverso l'arte Marotta, classe 1974, una passione per la musica fin da quando bambino ha studiato la tromba esibendosi nella banda di Laurino, il suo paese, poi l'amore per la chitarra unito alla passione per le scene, una laurea alla Sapienza in etnomusicologia ed il diploma in Arte drammatica Pietro Sharoff a Roma. Attore, regista, musicista, sicuramente il grosso pubblico lo conosce per la partecipazione a numerose fiction di successo tra cui l'Onore e il Rispetto, Don Matteo, Un medico in famiglia, La Squadra, Furore o in film cult come Noi credevamo di Mario Martone.

La musica però gli scorre nelle vene come linfa vitale. «Sono stato frontman di varie band – confida - in modo particolare due: il gruppo Statale 18 rinomata band cilentana, per il quale ha scritto i brani Munnezza, Scetate Ciliento e Revoluscionary Road contenute nell'ultimo album Revoluscionary Road, e la cover band dei Rinascendo di Rino Gaetano, figura che ha inciso molto nel mio percorso musicale e di cantautore». Il 21 marzo Sogna Lontano ha fatto il suo debutto su tutti i digitalstore mondiali. Renato è sia autore delle parole che della musica, mentre l’arrangiamento è stato curato da Alessandro De Vita. L’uscita del videoclip (il 29 marzo, in esclusiva sul canale youtube dell’artista) vedrà anche la partecipazione straordinaria dell’attrice Giulia Di Quilio. Dopo Sogna Lontano, canzone che fa da lancio al progetto cantautoriale, seguiranno altri quattro brani, che saranno contenuti in un Ep. Nel progetto ci sarà anche Helene, brano delicato che è stato molto apprezzato dal critico Vittorio Sgarbi durante una esibizione privata. Le canzoni dell’Ep, tutte scritte e musicate da Marotta, sono state arrangiate dal chitarrista Alessandro De Vita di Vallo della Lucania, musicista che ha accompagnato sui palchi del Belpaese artisti come Michele Pecora, Michele Zarrillo, Ron e Adriana Ruocco.

