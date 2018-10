Un salernitano scatta le foto per il cd di Antonacci

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 16:38

Tutto è nato da una Reflex ricevuta in regalo. I primi scatti, la passione che cresceva pian piano, fino a diventare un lavoro. Il salernitano Alfonso Maria Salsano ora sarà conosciuto da milioni di persone, perché le immagini contenuto all'interno del libretto del cd "Dediche e Manie" di Biagio Antonacci hanno la sua firma.“E' nato tutto in maniera casuale. Dopo uno scatto che ho pubblicato su Instagram di un concerto-spiega-che lui condivise, è nata questa collaborazione che mi ha portato a realizzare manifesti per il tour “L'amore comporta”, un dvd con foto di un concerto all' Alcatraz e poi, in maniera ufficiale, scatti per tre concerti ad Asssago. Lui ha apprezzato molto il mio lavoro ed ora eccomi qui a realizzare cover ed immagini del booklet del nuovo lavoro discografico in uscita a novembre”.“Le foto sono quelle scattate a Bologna, dal taglio molto street. Biagio è una persona molto umile, abbiamo parlato tanto durante il periodo di shooting ed ha accettato di buon grado i mie consigli e questo mi ha stimolato ad impegnarmi a fondo. Abbiamo lavorato per strada, tra la gente, fino a quando le le persone non lo hanno riconosciuto. Lui è molto ferrato in materia, un grande appassionato di fotografia. Voleva immortalare una ragazza che camminava in mezzo alla gente, ma poi gli ho consigliato di fare gli scatti sul balcone e da lì è nata la cover. L'idea gli è piaciuta molto”.